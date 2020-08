“No lo puedo evitar (…) yo pienso en ella también”: Patricia Maldonado “sufrió” por lo que está pasando la madre de Raquel Argandoña

Durante la jornada de ayer, la animadora Patricia Maldonado se mostró sumamente afectada por la situación que vive Raquel Argandoña, luego de que su hijo “Nano” Calderón quedara en prisión preventiva por agredir a su padre.

Si bien ambas permanecían distanciadas, esta situación de alguna manera las unió: “Mi relación con Raquel Argandoña estaba cortada, pero le quiero informar que hoy estoy más cerca de ella que nunca“, indicó en su programa “Las Indomables” de Youtube.

Fue en este contexto que la animadora se “quebró” en plena transmisión, al recordar a la madre de Raquel, a quien también le afectó lo ocurrido con su nieto.

“Yo deseo que esto tenga buen término en bien de esa familia, y ¿sabes en quién pienso mucho yo también, a parte de la Raquel, es en la mamá de la Raquel“, confesó Maldonado a Catalina Pulido.

Esto “porque la señora Eliana es una mujer maravillosa“, dijo la animadora. “¿Y por qué te digo que me duele?, porque yo conozco a la familia de la Raquel. Si bien es cierto con la Lili, con su hermana yo no tuve mayor relación (…) nunca fuimos amigas porque no se dio, pero al padre de la Raquel fue un compinche de mi padre”.

A esto agregó: “Conozco a los chiquillos chicos, a la Raquel la conozco tantos años, hemos peleado cuarenta mil veces y nos ponemos en la buena de nuevo… así somos”, aseveró.

“Entonces cuando yo veo así lo que está pasando una familia que yo conozco… me da pena, no lo puedo evitar. Me da pena porque creo que para ninguna de esas familias es bueno”.

“Y para la señora Eliana, ¿sabes por qué me da pena? porque ella ve televisión, es una señora muy anciana y que esté en su casa y que su entretención es la televisión…”, dijo la animadora. “Yo pienso en ella también… terrible“, concluyó.