“¿Será que esto es un festín porque fue en Las Condes?”: La dura crítica de Patricia Maldonado a los medios por caso de Hernán Calderón Jr.

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado criticó a los medios de comunicación por cómo han abordado el caso de Hernán Calderón Jr, quien agredió a su propio padre, el abogado Hernán Calderón.

“Yo la verdad es que no me voy a referir a lo que está pasando, sino que me voy a referir al exceso de prensa, que a mí juicio creo que ha sido excesivo, creo que ha sido un festín que llega a doler el estómago”, comenzó expresando Maldonado.

Posteriormente, aseguró que “siento el dolor de ella (Raquel Argandoña). Me duele el estómago cuando prendo la televisión en la mañana, porque yo me pongo en su lugar como madre”.

“Mi pregunta es la es la siguiente, ¿cuántas denuncias hay en los tribunales de Justicia por reiterados abusos sexuales a menores y no sale en la televisión?, cientos… ¿cuántas denuncias hay en los tribunales de Justicia y en Carabineros, de padres y madres que han sido violentados por sus hijos? y no aparece en ninguna parte”, señaló la animadora.

“¿Será que esto es un festín porque fue en Las Condes?, ¿porque es una familia de bien económico?, ¿será porque los padres son famosos? A mí de verdad me duele, porque yo a esos cabros los conocí en la guata de la madre”, declaró la exrostro de Mega.

Asimismo, sostuvo que “no puedo creer que un canal de televisión haya partido a las 08:00 de la mañana hasta la 1 de la tarde dando esta noticia”.

“Mi pregunta es, si este caso hubiese sido en La Pincoya, en La Legua, en El Peñón, en poblaciones periféricas, ¿un canal habría estado hablando durante 5 y 6 horas de esto?“, consultó finalmente Maldonado.