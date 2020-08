“Está usando a su hijo para tapar sus cochinadas”: Alejandra Matus y su “contundente” opinión sobre proceso judicial de Hernán Calderón y su hijo “Nano”

La periodista Alejandra Matus fue la nueva invitada al programa de José Antonio Neme, Katherine Salosny y Rodrigo Herrera, transmitido por medio de Instagram.

En la instancia, la comunicadora abordó lo sucedido con el hijo de Raquel Argandoña, “Nano” Calderón, quien el pasado 11 de agosto agredió con un cuchillo a su padre, el abogado Hernán Calderón.

En este sentido, la autora del libro “Mitos y Verdades de las AFP” indicó que para ella es muy raro que un padre acuse a un hijo de parricidio, y que esto podría deberse a la acusación que realizó la polola de “Nano” en contra del abogado.

“Yo aquí voy contracorriente, por un lado está este tratamiento especial que le da la justicia a él (Nano) en comparación con otras personas y eso yo no lo comparto, y no me parece y estoy en desacuerdo”, comenzó expresando.

No obstante, señaló que “a mí me parece que lo que sucedió, esta versión del parricidio frustrado, la da el padre después de que la polola denuncia a la justicia que este hombre trató de acosarla, y así también nos enteramos de que hubo otros tres casos similares, que no llegaron a nada en la justicia“.

“A mí como periodista policial, judicial, reportera del crimen, me causa mucha suspicacia la versión del parricidio. Me llama mucho la atención que el padre acuse al hijo de parricidio, es muy raro que los padres acusen a los hijos”, aseguró la comunicadora.

Para ella, el padre “está usando a su hijo para tapar sus cochinadas”, según explicó en el programa. Por otra parte, declaró que “si este matrimonio hubiera vivido en La Pintana, probablemente hubiera el Sename sacado a esos hijos a temprana edad de la casa de este matrimonio”.

“Pero como es un matrimonio de altos ingresos, esto que ella llama el abandono (…) esto es lo mismo pero con el pelo rubio”, agregó la periodista.

