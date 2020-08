“Lo pasé mal”: Sigrid Alegría repasó conflicto con Mariana Loyola tras unirse a Canal 13

En una nueva edición del podcast “Impacto en el Rostro”, la actriz Sigrid Alegría repasó su carrera y las producciones en las que ha participado.

En este sentido se refirió a un episodio que ocurrió el año 2004, donde luego de participar en múltiples teleseries de TVN, se sumó a Canal 13 para sumarse a “Hippie” y “Tentación”.

No obstante, el ambiente que existía cuando arribó a la exseñal católica no habría sido el mejor, pues estas producciones ocurrieron después del éxito de “Machos”, por lo que el ego de la producción era bastante alto.

“Lo pasé mal porque llegué en un mal momento. El 13 estaba en el techo, en la nube mil con Machos y esta era la teleserie siguiente (Hippie). Se creían todos la raja. Por lo tanto, había una injusticia tremenda“, partió detallando.

Luego continuó: “En Tentación llegué como a quitarle un lugar a una actriz que estaba muy reconocida por Machos“, que recordó que habían dos mujeres fuertes en aquella época: Mane Swett que pasó a “Hippie” y Mariana Loyola que llegó a “Tentación”.

Así Sigrid explicó que el director Herval Abreu decidió darle el rol protagónico a ella, siendo que este sería para Mariana.

“No le gustó ni mierda. Me lo dijo así también, no es ninguna novedad“, recordó Sigrid, señalando que muchos la veían como una “intrusa” por venir de la competencia.