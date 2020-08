“Tenía miedo que quizás me fuera a violar”: Polola de “Nano” rompió el silencio respecto a supuesto abuso sexual que sufrió por Hernán Calderón padre

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” el periodista Polo Ramírez entrevistó a Rebeca Naranjo, pareja de “Nano” Calderón, que presentó una querella en contra de Hernán Calderón padre por “abuso sexual reiterado”.

En la entrevista señaló que las actitudes que le provocaron incomodidad por parte del abogado comenzaron en febrero. En eso relató una instancia en donde Calderón padre besó su cuello y, luego, en mayo, se acercó a ella cuando estaba sola y le dijo “cosita bien hecha tú“.

Tras esto pasó a narrar una pelea que sostuvo con Nano Calderón, en donde el padre fue testigo de esta e ingresó a su pieza para saber cómo estaba: “Se sienta al lado mío en la cama. Me pregunta cómo estaban las cosas con Nano. Allí yo le respondo cómo me sentía y él empieza a hacerme cariño, diciéndome que merecía un hombre mejor. Ahí me empieza a tocar mi cuello y toca mi pecho. Ahí reaccioné y le saqué la mano“.

El miedo de Rebeca Naranjo

“Tenía miedo porque él es poderoso” fue lo que explicó tras la demora de entregar este relato, señalando además que tampoco le contó a Nano Calderón porque tenía miedo de que no le fuera a creer, además de la reacción que pudiera haber tenido.

“En una oportunidad estaba en la cocina y él me tomaba fotografías con su celular (…) Fue tanta esta situación que yo me sentía desesperada. Eso siempre lo supo mi amiga, porque yo no encontraba la manera de salir de ese departamento, y tampoco la manera de encontrar la manera de decirle a Nano. Un día tuve una pelea con Nano y ese día yo me fui. Él no entendía por qué tomaba mis cosas“.

Tras abandonar el departamento y bajar por el ascensor, Hernán padre la habría “tomado por el brazo y me dijo: ‘quiero que seas mía’“, situación que fue interrumpida por la llegada de la asesora del hogar.

Al día siguiente se reunió con Nano, quien le entregó algunas cosas y habló con él, explicando que no le entregó mayor detalle. “Siempre tuve miedo. Le dije que solo eran mensajes“, narró Naranjo, ocultando las tocaciones que realizó Hernán padre.

Respecto al día de los hechos, el 11 de agosto, Nano le pidió el celular a Rebeca, donde Nano revisó la conversación que tuvo ella con su padre, a la cual le habría tomado fotografías. “Él estaba enojado“, explicó Naranjo.

Estilo de vida de nano

“Lamentablemente se ha creado una imagen de nano por redes sociales muy distinta a lo que él es“, partió señalando Rebeca, que luego fue cuestionada por los dichos de Raquel Argandoña, madre del joven que señaló que se encontraba “enfermo”. Respecto a eso, Naranjo expresó que “él siempre se crió solo“.

Finalmente expresó que realizó la denuncia para que “ninguna mujer tenga que pasar por esto“.