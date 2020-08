VIDEO | “Tenía mucho miedo”: Polola de “Nano” entregó detalles de querella contra Hernán Calderón padre

Durante la jornada de hoy se emitirá una entrevista exclusiva de Canal 13, realizada por Polo Ramírez, a la pareja de “Nano” Calderón, Rebeca Naranjo, joven que interpuso una querella en contra de Hernán Calderón padre, por “abuso sexual reiterado”.

En el avance que emitió al exseñal católica se aprecia parte del relato de la mujer, que narró momentos cuando vivía en departamento del acusado. “Yo estoy en la cocina, y él llega. Me saluda. Me pregunta cómo está todo. Yo le dije que había estado todo el día en la casa. Él me toma por detrás. Me da un beso en cada mejilla. Me toma por la cadera y me dice que descanse”, partió comentando.

Luego continuó: “El 19 de marzo (…) estaba agachada tomando productos de mi tienda y una persona por detrás me agarra. Y me dice que tengo la piel rica, suavecita y tomo cuenta que era él. Tenía mucho miedo, sigo con miedo, me paralizo“, soltó, rompiendo en llanto.

“Empecé a temblar. Me paro y cierro las cajas para irme corriendo a la pieza y él ahí me decía que tenía algo en mi short. Ahí, él se me acerca al cuello y me dice ‘cosita bien hecha tú’. Ahí me doy cuenta que lo que había estado sospechando era cierto. Me doy cuenta que me tenía que ir de este departamento”, sumó.

Por último en este fragmento la pareja de “Nano” expresó que “tenía miedo de ir a la cocina, de salir sola al living, tenía miedo de que Nano se metiera a la tina y yo estar sola en la pieza. Tenía miedo que él (Hernán padre) fuera a entrar y me fuera a seguir tocando“.

Aquí puedes ver el adelanto: