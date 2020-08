Begoña Basauri entregó su postura frente al matrimonio: “En el registro civil nadie te pregunta si estás enamorado”

La actriz y presentadora de televisión Begoña Basauri fue la nueva invitada al programa “El Aperitivo”, que conduce Jordi Castell, en donde entregó detalles de la relación que mantiene con el arquitecto Sebastián Undurraga, así como de su vida personal, su salida de “Mucho Gusto” y el presente de la televisión.

Begoña Basauri hace poco cumplió 4 años de pololeo y señala que se encuentra muy feliz con su relación, “llevamos 4 años, es súper mino, talentoso, lo admiro un montón, es arquitecto, me encanta, creo que es súper importante admirar a la pareja, creo que está todo ahí, uno tiene que admirar a la gente con la que está…la cuarentena es una prueba súper power”.

Por otro lado se refirió a una formalización de su relación, señalando que no cree en el matrimonio: “Yo en lo personal no creo en el matrimonio civil, ni en el religioso… En el registro civil nadie te pregunta si estás enamorado… Sebastián viene de una familia mucho más tradicional y católica que la mía, pero yo le decía que tengo una postura más ideológica frente a eso. Si necesitamos formalizar por razones de seguridad, hay que hacer acuerdo de unión civil, a mí no me parece tener privilegios por el hecho de ser una pareja heterosexual. Sebastián está súper de acuerdo, yo se lo expliqué, para él tuvo mucho sentido, me dijo que tenía toda la razón al respecto”.

Salida de “Mucho Gusto”

Hace poco se hizo pública su salida del matinal “Mucho gusto” y ella relató que fue en muy buenos términos: “Salí increíble, hablo con alguien del equipo todos los días, el Mega como empresa hizo un esfuerzo súper grande, nos mandaron a cuarentena y nos siguieron pagando sueldos. Me fui en muy buenos términos en todo sentido”.

También, agrega que el matinal de Mega “cambió harto en poco tiempo, de la formación original por así decirlo, quedaba la Cote y Joaquín, ellos son los que quedan del equipo original, no está Lucho, la Kathy salió hace rato, no está Neme…nos fuimos yendo por distintos motivos y en distintos contextos”.

Sobre el presente de la televisión, dice que las necesidades de la gente cambiaron y que hoy los matinales tienen un rol muy distinto: “Yo creo que Chile cambió, las necesidades cambiaron y siento que los matinales tienen un rol muy distinto, hoy se necesita que haya periodistas, gente que pueda hablar con datos duros, que tenga siempre la cercanía, no necesitamos robot…saber qué opinan los que están al otro lado de la pantalla”.

