“La Paty es un animal televisivo”: “Chico” Pérez aseguró que Patricia Maldonado lo amenazó con “balazos”

Cristián “Chico” Pérez revivió un fuerte episodio que vivió con Patricia Maldonado. El ex conductor de “SQP” participó como invitado al programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, momento en que repasó su carrera en la televisión y en la farándula.

La polémica comenzó cuando el DJ calificó de “gordita” a la hija de Maldonado, hecho que despertó la rabia de la ex panelista de Mucho Gusto. Tanta fue la rabia, que de acuerdo a la versión de Pérez, Maldonado ofreció balazos.

“Qué lata. Sabís qué, no fue tan heavy. Lo que pasa es que los años le van poniendo esto, van agregando. Como una bola de nieve. La amenaza de balazos pasó de verdad”, agregó.

“La situación fue súper rara. Ella aparece diciendo que estaba enojada conmigo como seis meses después de que yo había dicho lo que había dicho”, señaló el animador.

“Pedí disculpas inmediatamente. Soy cero confrontacional, cero de andar peleando con la gente. Me da mucha lata. De verdad, me preocupa. Recuerdo que la llamé por teléfono, me conseguí el teléfono y la llamé inmediatamente”, senteció.

Pérez también cuestionó de que el episodio constantemente se repita en los medios de comunicación.

“La Paty es un animal televisivo. Cada vez que podía, lo sacaba. Yo decía: pero por qué, si ya lo hablamos”, reflexionó.

“De verdad, una cosa que duró lo que duró, pero hasta el día de hoy, cada vez que puede, vuelve a hablar. Digo, qué lata. No había una mala intención”, cerró el comunicador.