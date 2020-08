¿Aún sigue con contrato?: Pamela Díaz reveló su situación laboral con CHV

En una nueva emisión del programa “Socias” -transmitido a través de Instagram- la animadora Pamela Díaz reveló su situación laboral con CHV, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

En conversación con la comediante Chiqui Aguayo, la animadora aseguró que no tiene conocimiento si se renovó su contrato con la señal televisiva.

Todo comenzó cuando Aguayo le consultó a Pamela: “¿Cómo anda la pega, tú que eres animadora?”. Tras esto, Díaz explicó que en general anda “bien, no me puedo quejar de esta vida, he estado muy bien”.

Tras esto, Chiqui aseguró que “la pega en la tele está escaseando, así que yo creo que tu deberías seguir dedicándote a la comedia”. Luego, le consultó: “¿Renovaste contrato tú?“.

Ante la consulta, Pamela indicó: “No, no sé, no tengo idea, quizás que me echen, después de esto quizás que me echen, no tengo idea“.

Por su parte, Chiqui afirmó que en la televisión se está “aceptando a puro periodista, puro informativo”, siendo respondida por Pamela, quien dijo en tono de broma: “Pero amiga, soy una mujer letrada, hice matinales, informada”, fueron parte de sus palabras.