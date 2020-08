La divertida intervención del Dr. Ugarte en TVN: lanzó singular broma a Ignacio Gutiérrez

En medio de la pandemia, distintos personajes han salido a las calles buscando ayudar a las personas afectadas por la crisis sanitarias. El reconocido “Sensual Spider-Man” es uno de ellos, pero ahora se sumó un “Batman Solidario”.

Se trata de un hombre que disfrazado de murciélago reparte comida por las noches a personas en situación de calle. La ayuda es costeada por el mismo personaje que ha mantenido su identidad incógnita.

“Odio la injusticia, quedé huérfano cuando era muy niño, tengo un buen pasar económico, no me puedo quejar y lo agradezco a Dios, amo mi ciudad y me gusta la noche. Soy un loquillo”, señaló el superhéroe al diario La Cuarta.

Este viernes, la actividad solidaria fue comentada en el Buenos días a todos. En el matinal de TVN difundieron la cuenta de Instagram del “Batman Solidario” y uno de sus panelistas, el doctor Sebastián Ugarte le jugó una divertida broma al conductor del espacio, Ignacio Gutiérrez.

“Yo salí de dudas porque donde lo vi con la capucha, creí que era Nacho”, señaló entre risas el médico recordando las burlas que recibió Gutiérrez hace algunas semanas por una mascarilla muy similar a la máscara del murciélago.

El periodista de TVN se tomó con humor la situación. “Yo he compartido todos los memes de las mascarillas, es más voy a ir a enmarcar el meme”, destacó.