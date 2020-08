El reclamo de Óscar Garcés tras repetición de reality “¿Volverías con tu ex?”: aludió a incumplimiento de contrato

Durante la semana pasada Mega volvió a emitir el reality “¿Volverías con tu ex?“, lo cual sacó múltiples reacciones en las redes sociales, pero causó molestia en Óscar Garcés, exparticipante del espacio.

A través de las redes el exchico reality hizo un reclamo por la poca claridad de los contratos, los cuales se firmaron en 2015, de acuerdo a sus palabras.

“Don Ernesto: He enviado tres correos electrónicos a su persona sin obtener ninguna respuesta… Y a decir verdad, estoy un poco cansado de que se ignore mi petición (preguntar por los derechos de un trabajador) y con ello a mi persona”, partió señalando.

“Vuelvo a -por décima vez- pedir el contrato que se firmó en diciembre del año 2015 con uds. Y como en correos anteriores indiqué, yo poseo el mío y original y necesito una copia del de uds.; donde, según las leyes laborales de nuestro país, estoy en todo mi derecho el solicitarlo”, continuó.

“¿Por qué lo solicito? Porque al parecer difieren varios puntos y cláusulas. Y según entiendo, los contratos deberían ser iguales. Mis abogados, junto a los abogados de Chileactores, damos un plazo de tres días hábiles para que uds cumplan con lo que se solicitó en a lo menos cuatro oportunidades, hace dos semanas atrás”, agregó luego.

“De no tomar contacto uds conmigo y/o enviar la copia solicitada del contrato, nos veremos en nuestro derecho de demandar y querellarnos (desconozco la figura legal y son los abogados quienes tienen que hablar) a la institución televisiva que emite el programa ‘Volverías con tu ex’ este año 2020″, expresó luego en un post que posteriormente eliminó.

Por último agregó: “Y contra todas las las personas que resulten responsables del incumplimientos al contrato que yo firmé en diciembre de 2015. Sin otro particular y esperando no se siga ignorando el tema contractual y menos a una persona que trabajó mas de seis años en ese canal. Me despido”.