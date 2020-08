La noticia que tiene feliz a Begoña Basauri: vivió emotivo reencuentro en medio de la pandemia de Covid-19

La actriz Begoña Basauri relató una emotiva historia a través de sus redes sociales, y en específico, mediante su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 586 mil seguidores.

Basauri explicó mediante la plataforma digital que al fin pudo ver a su madre -en medio de la pandemia de coronavirus- aunque lo hizo con las debidas medidas sanitarias, para evitar cualquier tipo de contagio por esta enfermedad.

“Hoy vi a mi mamá y eso me hizo muy feliz. No la pude abrazar, pero verla me hizo sentir que esto se va a acabar y vamos a poder volver a abrazarnos“, redactó Begoña a través de sus “historias” de Instagram.

Asimismo, llamó a sus seguidores a “seguir cuidándonos por nuestros afectos y sobre todo por los que en esta vuelta perdieron a sus seres queridos”.

“Los quiero y nos deseo una mejor semana”, declaró finalmente la actriz en la red social.

