Natalia Duco se transformó en la ganadora de “MasterChef Celebrity Chile”: “La única receta que hay es sacrificio”

La noche del pasado domingo Natalia Duco, César Campos y Rocío Marengo se disputaron el final de “MasterChef Celebrity Chile”, donde la atleta fue quien se coronó como la ganadora de la competencia, llevándose el premio de 25 millones de pesos.

El último enfrentamiento consistió en un menú de tres tiempos, en dos horas y media, compuesto por una entrada, plato de fondo y postre.

Tras evaluar las preparaciones, el chef Christopher Carpentier, anunció al ganador: “El gran ganador de esta primera temporada de MarterChef Celebrity Chile es Natalia“.

Ante este logró, la deportista reaccionó: “Cumplí este objetivo, lo logré. Luche, luche, luche y perseveré. Me pasaron cosas muy duras, pero me pude levantar, me puse reinventar. Se dieron oportunidades y las tomé, luche, perseveré, me sacrifiqué, estudié y logré”.

“Creo que en la vida no hay una receta. Pero la única receta que si hay es sacrificio, trabajo, pasión y eso fue lo que yo hice, y creo que es la única forma de concretar éxito”, agregó luego.

La reacción de los televidentes.

Por algún motivo la trasandina Rocío Marengo momentos antes de la final publicó a través de Instagram que ella había ganado la competencia, lo que generó molestia por parte de los internautas, además de confusión luego de que descubrieran que, en realidad, ella no ganó.

A pesar de esto se generaron diversas reacciones tras conocer a la ganadora de la final; mientras que algunos tuvieron positivas palabras para Natalia Duco, otros señalaron que hubieran preferido que otro se llevara el primer lugar.

La Rocío si gana// La Rocío si no gana #GranFinalMasterChefCelebrity pic.twitter.com/7so1Qz4odW — [yeji💞fer] (@gi_txe) August 24, 2020

Merecido primer lugar!!!!! Felicitaciones @NataliaDucoSole mi favorita desde el día uno…#GranFinalMasterChefCelebrity — nenesanma (@nenesanma) August 24, 2020