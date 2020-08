“No es fácil…”: El emotivo discurso de César Campos en final de “MasterChef Celebrity” sobre su esposo

El pasado domingo se llevó a cabo la final de “MasterChef Celebrity Chile“, espacio al que llegaron Rocío Marengo, Natalia Duco y César Campos, finalistas del programa transmitido por Canal 13.

Si bien la deportista Natalia Duco logró vencer con sus preparaciones, el discurso que recibió el periodista César Campos emocionó a los televidentes.

Diego, su esposo, fue entrevistado en el programa, entregándole un mensaje de aliento al comunicador. “Tú estás ahí porque te lo mereces, es el fruto de tu esfuerzo”, señaló.

Ante este mensaje, Campos compartió una potente reflexión: “Mucha emoción el hecho de poder expresar el amor y el cariño que tengo por Diego”.

Luego continuó: “Porque no es fácil… no es fácil poder compartir el amor que uno tiene por una persona del mismo sexo. Hoy me siento orgulloso de poder hablarlo con seguridad, sin miedo y poder compartir mi amor con toda la gente que me ha seguido en el programa”.