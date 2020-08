¿Por qué Clarisa Muñoz ya no aparece en “Aquí somos todos”?: La periodista explicó su ausencia

View this post on Instagram

Buenos días! Con Blanquita les deseamos a todos un lindo jueves. Para los que me preguntan por qué no estoy en el programa, les cuento que estoy con licencia esta semana por una muy desagradable otitis. Ya el lunes estaré de vuelta en mi querido @aquisomostodos. Lo bueno es que esta enfermera no se separa de mi ❤️. Abrazos y buenas energías para todos