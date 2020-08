"¡Paren la hue...!": Patricia Maldonado cuestiona duramente realización de cruzada solidaria liderada por Don Francisco

En una nueva emisión del programa “Las Indomables” de YouTube, la animadora Patricia Maldonado cuestionó la realización de la campaña “Vamos Chilenos”, que llevará a cabo Don Francisco y Fundación Teletón.

Cabe señalar que la cruzada solidaria se desarrollará el próximo 18 y 19 de septiembre y tiene como objetivo homenajear a los héroes de la pandemia de Covid-19, además de solidarizar con las personas mayores.

En este sentido, Pulido comenzó expresando que “Chile entero está hasta la ‘tusa’… yo siento que otras veces se ha podido hacer porque el país ha estado mejor”.

Por su parte, Maldonado señaló que “sí… ya paren la hue…ya paren, o la Teletón, o apoyemos, ¿sabes lo que pasa? que no está el país en condiciones“, aseguró.

“Terminemos con el cuentito ese de que colaboremos. No podemos, no está el país en condiciones. Si usted quiere colaborar, colabore con su familia, con un amigo, con un vecino que necesite, ahí estoy de acuerdo”, declaró la animadora.

Finalmente sostuvo que “hay casi un millón de personas sin trabajo. ¿Cómo va a colaborar esa gente, si no tienen para ellos? No me parece el momento”, sentenció.