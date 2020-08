“Se me cayó del pedestal”: Las críticas que recibió el Dr. Ugarte tras compartir mensaje en Twitter

Durante la jornada de hoy el Dr. Ugarte, conocido por su participación en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, compartió un tuit que generó diversas reacciones en las redes sociales.

En este el especialista publicó una imagen de un hombre comprando un televisor, la cual fue acompañada del siguiente mensaje: “#COVID19 quizás hubo un error, el llamado era a “donar plasma” a los convalecientes, no a ‘comprar plasma‘”, redactó.

Esta publicación generó divididos comentarios en las redes sociales, donde muchos usuarios lo criticaron por la postura que tomó en donde aludió directamente a la entrega del 10% de los fondos previsionales.

“Pucha doctor, lamentable se deje llevar por eso. Ojala las boletas de la clínica fueran de ese tamaño y así nos fotografiaran saliendo de la oficina de pagos”, fue una de las respuestas que recibió. “Discusión antigua pos doc. Mejor y nos seguimos preocupando por cómo atacamos el bicho, no cree?“, fue otro de los mensajes.

“Se me cayó del pedestal Dr , llame que done plasma a los uniformados que no hacen nada , como usted tiene buena situacion económica , no tienes las necesidades reales que tiene la gente , parece que tanto salir en la tele le esta afectando”, fue otra de las críticas que recibió.

Aquí puedes ver su publicación y parte de los mensajes: