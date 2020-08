Christell Rodríguez respondió a las dudas ante supuesto embarazo: video causó intriga entre sus seguidores

Un video publicado por la cantante Christell Rodríguez causó gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, puesto que varios aseguraron que la joven estaría “embarazada”.

Ante esto, la artista decidió frenar tales rumores, y utilizó la misma red social para responder a los internautas.

“Yo igual pensé que estaba embarazada, pero después me fijé bien y parece que ella tiene harto busto, y al usar polerones anchos se le hace ese efecto“, comentó una usuaria, siendo respondida por Christell, quien contestó de manera afirmativa, negando finalmente su supuesto embarazo.

Por otra parte, otra internauta indicó: “Realmente tienes mucha panza!! Cuídate niñita“. Ante esto, la artista tuvo una contundente respuesta: “No se ve por que la panza no esta en el abdomen! Esta más abajo ni siquiera saben lo que es una panza😂 y nunca he dicho que no tenga, siempre he dicho que tengo rollitos y panza o vientre abultado ojo VIENTRE! y realmente en que les afecta que la tenga???? Es mi cuerpo no el tuyo”, declaró.

