“No te lo crees ni tú”: Nicole Moreno aseguró que la confundieron con Shakira en Miami y así reaccionaron sus seguidores

Hace poco hablábamos del viaje que emprendió Nicole “Luli” Moreno a Miami, Estados Unidos, en el marco de la celebración de su cumpleaños número 33.

La influencer a través de la plataforma ha compartido diversos registros sobre su estadía, pero una de sus últimas publicaciones sorprendió tras asegurar que la habían confundido con Shakira.

“¿Yo, Shakira? Por mi cabello así? Qué amorosos son los Americanos… Esto volverá a ser una anécdota en mi vida“, redactó en la publicación, donde aparece disfrutando de la playa.

Sus palabras provocaron diversas reacciones de sus seguidores, quienes aseguraron que “no se parece nada” a la cantante colombiana. “Por qué no pasea calladita”, “Yo te quiero harto, pero ¿Shakira?” y “Eso no te lo crees ni tú“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aquí puedes ver su publicación: