Todo un políglota: Ignacio Gutiérrez se luce como profesor de inglés y maneja más de cuatro idiomas

El periodista Ignacio Gutiérrez no solo tiene talento para comunicar ideas tal como hace en el matinal “Buenos Días a Todos” de TVN, sino que también con su manejo para el inglés, y otros idiomas.

En una entrevista con La Cuarta el conductor del matinal estatal informó que, en compañía de su productora, comenzó un programa para enseñar inglés a los jóvenes.

“En la búsqueda de hacer algo que entretenga y enseñe, nació el ‘Here we go’. Es una actividad extraprogramática para los estudiantes, como un espacio de concurso en la TV. Lo conduciré junto a dos profesores de distintas nacionalidades, los cuales se irán alternando”, partió explicando.

En este sentido expresó que la pandemia del coronavirus apuró las cosas, por lo que implementó un set en su casa “para que mis mascotas no se empiecen a pasar por atrás jajaja. Los mismos profes, estarán conectados desde Sidney o Inglaterra“, detalló.

Respecto a los alumnos, señaló que estos pertenecen a Constitución. “Me sentía bastante al debe con mi tierra, porque había hecho clases de inglés en otras comunas, pero me costaba viajar, así que ahora las puedo hacer sin problemas de forma digital“, narró.

Todo un políglota

Por otro lado Gutiérrez señaló que su manejo de lenguas es bastante amplio. “Me manejo en el inglés, francés, italiano y portugués. Ahora, estoy en clases de alemán y ha sido el más complicado, jajajá. ¡Te juro! Puede que sea porque estoy más grande, pero me esfuerzo mucho. Me encantaría poder hacer estas mismas clases en todos esos idiomas“, relató, señalando que ha entrevistado desde los Backstreet Boys hasta Rod Stewart.

Este proyecto se pondrá en marcha el 1 de septiembre, donde el animador realizará cinco clases, una cada semana, lo cual será completamente gratuito, enfocado para alumnos desde séptimo a cuarto medio.