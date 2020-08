“¡Realmente tienes mucha panza!”: Christell Rodríguez se “hartó” de los desubicados comentarios que recibe a diario

Este jueves, la cantante Christell Rodríguez decidió responder a través de sus redes sociales a los desubicados comentarios que recibe a diario, enfocados en su aspecto físico.

De hecho, en una de sus últimas publicaciones en la plataforma de Instagram -donde aparece bailando un tema de Alvaro & Rich- la artista fue víctima de ácidos mensajes de internautas, quienes criticaron su figura.

Incluso hubo muchos usuarios quienes aseguraron que Christell se encontraba embarazada, lo que la artista salió a desmentir de manera categórica.

“Realmente tienes mucha panza!! Cuídate niñita“, le dijo una usuaria en esta oportunidad, siendo respondida por la cantante de la siguiente manera: “Mi panza ni siquiera se ve, es un poleron que me queda ancho porque me gusta así”, aseveró.

En otro mensaje, una usuaria le dijo que “tu panza si se ve amiga, no te engañes, es un proceso pero lo primero es asumirse, al moverte se te ve claramente por algo uno se confunde y piensa que estas embarazada”, aseguró. Ante ese comentario, Rodríguez señaló que “no se ve por que la panza no esta en el abdomen! Esta más abajo ni siquiera saben lo que es una panza😂 y nunca he dicho que no tenga, siempre he dicho que tengo rollitos y panza o vientre abultado ojo VIENTRE! y realmente en que les afecta que la tenga???? Es mi cuerpo no el tuyo“, declaró.

Revisa la publicación acá: