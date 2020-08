“Se ve flaite”: Los pesados comentarios que recibió Nicole Moreno por utilizar particular gesto en una de sus últimas fotografías

Hace ya varios días que la modelo Nicole Moreno se encuentra en Miami, y ha compartido diversos registros en aquel lugar a través de sus redes sociales.

No obstante, una de sus últimas fotografías causó gran cantidad de críticas entre sus seguidores, quienes cuestionaron un gesto que habitualmente realiza la modelo en varias de las postales que ella publica.

En una de sus últimas publicaciones, Nicole compartió un registro donde aparece realizando un gesto de un “beso”, con los labios de su boca estirados.

Esta pose no fue del gusto de los internautas, y muchos no dudaron en criticarla. “Por qué la boca así. Se ve flaite”, le dijo una usuaria de la plataforma, comentario que “Luli” no dejó pasar, respondiendo de la siguiente manera: “Oye ABC1 vive tu vida!! Please“.

Revisa acá los mensajes:

Acá la publicación: