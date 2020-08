“Capital de los portonazos”: El tenso intercambio entre Amaro Gómez-Pablos y Rodolfo Carter en “Bienvenidos”

El día de ayer el conductor de “Bienvenidos” Amaro Gómez-Pablos y el actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, protagonizaron un tenso momento en el espacio luego de que el comunicador calificara a su comuna como la “capital de los portonazos“.

Esto se originó luego de que se debatiera sobre la delincuencia de la zona, en donde se han registrado múltiples “portonazos”, lo cual ha preocupado a la población.

“No es ningún misterio. La Florida es la capital de los portonazos, ya vamos hablar de la delincuencia con los alcaldes presentes, Rodolfo Carter y Carlos Cuadrado“, soltó categóricamente el español.

No pasaron muchos minutos en donde Carter expresó su molestia ante la descripción de Gómez-Pablos: “Me quería quedar con las palabras de presentación de Amaro, que yo sé que no lo hace en ningún caso con mala intención, sé que quiere mucho a La Florida. Pero La Florida no es la capital del portonazo, es la capital del esfuerzo, es la capital de la clase media“, sostuvo.

“Justamente por eso, es la principal víctima de estos desgraciados porque saben perfectamente que la gente de La Florida no tiene los recursos financieros que tienen otras comunas del sector Oriente para contratar grandes servicios policiales, ni servicios de seguridad privada porque tampoco somos una municipalidad extremadamente rica”, continuó luego, sumando a que cuentan con poca dotación policial, en donde los pobladores han optado por defenderse a si mismos.

Pese a este aclaración por parte del jefe comunal, el periodista no cedió en su postura y replicó: “Estoy plenamente de acuerdo. La Florida es capital del esfuerzo, pero estadísticamente también, y usted lo sabe, es la capital del portonazo“.