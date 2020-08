“Estoy en shock”: Adriana Barrientos sorprendió a Begoña Basauri y Pamela Díaz al revelar detalles de su intenso affaire con Beto Cuevas

En una nueva emisión del programa “Socias”, conducido por Pamela Díaz y Begoña Basauri, estuvo de invitada la modelo Adriana Barrientos.

Fue en este espacio donde exchica reality volvió a referirse al intenso affaire que tuvo con el cantante Beto Cuevas.

Cabe recordar que la modelo reveló en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión que engañó a su entonces pareja Josito Posada con el líder del grupo La Ley, en el año 2008.

Este mismo tema fue tocado en el espacio de Instagram, donde Pamela Díaz le consultó: “¿Por qué sapeaste al Beto Cuevas?”. Ante esto, Adriana respondió que él la había “sapeado” a ella.

“¿Pero por qué se supo?”, volvió a consultar Pamela, ante lo cual Adriana respondió que “el Beto Cuevas le dijo a la mamá de mi ex pololo que había estado conmigo, el hueó… me sapeó y me cagó el pololeo, fue así de maric…”, aseguró.

“¡Qué feo!“, soltó Begoña Basauri, seguida de Pamela quien volvió a preguntar si Barrientos había engañado a su expareja con Beto Cuevas.

Adriana respondió de manera afirmativa, señalando que Beto “me cagó el pololeo de 3 años”. “Estoy en shock”, finalizó expresando la actriz.

Escucha acá parte del programa: