“No es por odio, por rencor o venganza”: Francisco Pulgar se querelló contra director de la PDI y fiscal María José Bowen

⚖️ QUERELLA ADMISIBLE EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA PDI Y FISCAL BOWEN El juzgado de garantía de Villa Alemana ha declarado Admisible mi querella por injurias y calumnias. No es por odio, por rencor o venganza, simplemente por #Justicia por mi Profesión, mis hijas, mi esposa, mi familia y por la gente que me conoce y apoya. #QuerellaAdmisible Un paso a la verdad La más hermosa de todas las dudas, es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. #OrgullosoDeSerPeritoForense