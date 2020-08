Paty Maldonado arremetió contra nueva campaña solidaria liderada por Don Francisco: “Terminemos con el cuentito”

En un nuevo capítulo de “Las Indomables” la expanelista de “Mucho Gusto”, Patricia Maldonado, arremetió contra “Vamos Chilenos”, la nueva campaña solidaria que está liderada por Don Francisco y tiene fecha de realización este 18 y 19 de septiembre.

En este sentido la comunicadora expresó: “ya paren la ‘hueá’, ya paren, o la Teletón, o apoyemos. ¿Sabes lo que pasa? Que no está el país en condiciones“.

“Terminemos con el cuentito ese de que colaboremos. No podemos, no está el país en condiciones“, agregó luego, explicando además que no está en contra de las donaciones.

“Si usted quiere colaborar, colabore con su familia, con un amigo, con un vecino que necesite, ahí estoy de acuerdo”, sostuvo.

Por último soltó: “Hay casi un millón de personas sin trabajo, ¿cómo va a colaborar esa gente, si no tienen para ellos?, no me parece el momento“.