“Te complica”: Arturo Vega relató en “Aquí Somos Todos” que aún tiene síntomas del Covid-19

Fue a fines de mayo cuando el portavoz de la Vega de Santiago, Arturo Guerrero, informó haber dado positivo al coronavirus Covid-19.

“Al tercer, cuarto día perdí el olor, el gusto, indigestión. Caí como en un hoyo, que ni el agua la soportas“, sostuvo en aquella oportunidad.

En este sentido el vendedor narró que pasó al menos cuatro días complejos debido a la enfermedad, pero logró recuperarse de esto. No obstante el día de ayer narró en “Aquí Somos Todos” que esto no fue al 100%.

“Yo nunca me había enfermado en mi vida y ahora, de repente, apuro el tranco, por decirte. Yo me levanto 4 de la mañana, 5 de la mañana ahora. Pero ya a la 1 de la tarde, si me muevo mucho, ya me duelen las patitas. Me duelen los músculos“, partió señalando.

Ante el relato de Guerrero la doctora Carolina Herrera, que se encontraba invitada en el espacio, agregó detalles de lo que padece el portavoz. “Se llama fatiga, mialgia se llama eso”, señaló.

Por último Arturo Guerrero sostuvo: “Chiquillos, es maldito el virus. Te duele todo el cuerpo, que aquí, que allá (…) Yo soy súper pro positivo, chiquillos, pero de repente me bajoneo porque digo cuando se va a terminar. Me duelen mis patitas y a mí me gusta andar rapidito. Tengo las patitas cortas, pero ando rapidito. Todo eso te complica“.