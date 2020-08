Criticada: Adele generó divididos comentarios en las redes tras compartir fotografía en bikini

La cantante británica Adele durante el último tiempo se ha tomado las redes sociales tras enseñar una drástica pérdida de peso, la cual ha sido tanto cuestionada como aplaudida por los internautas y seguidores.

Y ahora nuevamente se transformó en el centro de la polémica, tras compartir una fotografía en bikini en donde utilizó la bandeja de Jamaica, celebrando a las comunidades afrocaribeñas, lo que fue catalogado por muchos como “apropiación cultural“.

A pesar de las críticas, la imagen sumó más de cuatro millones de me gusta, donde sus seguidores aplaudieron su figura y señalaron que cada vez se parece más a la también artista, Katy Perry.



Aún así, las críticas se hicieron notar, principalmente por vestirse como jamaiquina, sin serlo. Ernest Owens, periodista inglés, trasladó esta discusión a twitter en donde redactó: “Si 2020 no podía volverse más extraño, Adele nos está dando nudos bantú y apropiación cultural que nadie pidió. Esto marca oficialmente a todas las principales mujeres blancas del pop como problemáticas. Odio verlo“.

If 2020 couldn’t get anymore bizarre, Adele is giving us Bantu knots and cultural appropriation that nobody asked for.

This officially marks all of the top white women in pop as problematic.

Hate to see it. pic.twitter.com/N9CqPqh7GX

— Ernest Owens (@MrErnestOwens) August 30, 2020