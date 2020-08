Daniel Valenzuela se cuadró con Raquel Argandoña por sufrir “acoso periodístico” debido a caso de “Nano” Calderón

El comunicador Daniel Valenzuela utilizó sus redes sociales para referirse al bullado caso familiar que enfrenta Raquel Argandoña, luego de que su hijo se encuentre privado de libertad en el recinto Santiago 1, tras ser imputado por parricidio frustrado.

A través de un extenso texto en Instagram el locutor radial puso en evidencia su punto de vista sobre el caso de Nano Calderón.

“De verdad no siento precisamente simpatía por Raquel, pero tampoco animadversión, pero lo que ha sucedido en los últimos días, respecto a la forma que tiene cierta prensa, de cubrir, reportear y acosar de manera asquerosa a esta mujer (SER HUMANO), no me hace más que empatizar con ella“, partió señalando.

Luego continuó: “Dirán que Raquel siempre expuso y lucró con su vida personal. Lo justificarán con esa estupidez de que cuando abres la puerta a la prensa, ya no la puedes cerrar, o que ella misma es presa de su muy desafortunada frase ‘con plata baila el monito’”.

“Nada de eso les da derecho a ‘revolver la mierda’, de algo tan íntimo y doloroso con su especulación y manoseo“, sumó.

Tras esto agregó: “Varios que estaban del lado de la opinión y festinaban en cada programa, con algún dolor familiar ajeno, uno a uno la vida se ha encargado de devolverles cada una de sus palabras y vivirlo en carne propia. Y ahí se dan cuenta de la mala clase que fueron (no daré nombres, está claro). Vieron que no es nada fácil estar en esos zapatos“.

Por último finalizó con: “dejemos que la justicia actúe precisamente en justicia y permitamos que la familia sane, aprenda y crezca. Antes de cualquier profesión, somos seres humanos, seamos seres más nobles, más prudentes y más empáticos, con todos. Ha pasado el tiempo, les ha tocado el dolor de vuelta, vivimos en pandemia y no hemos aprendido nada!!“.

Aquí puedes ver su publicación: