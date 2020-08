Ignacia Allamand entregó íntima confesión en entrevista con Martín Cárcamo: “Yo creo que el sexo…”

La ex “MasterChef” Ignacia Allamand, tras su paso por el programa culinario, ha participado por diversos espacios televisivos, así como en internet, siendo recientemente entrevistada por Martín Cárcamo, en su espacio “Almorzando con el rubio“.

En esta ocasión la joven habló de diversos temas, como de la relación con su papá, así como del sexo entre amigos, donde este último llamó la atención.

Allamand realizó una peculiar confesión: “Yo creo que la amistad entre hombre y mujer puede existir, pero a veces son amigos con ventaja. Yo no creo que el sexo sea completamente excluyente de la amistad. Yo creo que puedes tener sexo con un amigo, una vez por una razón y después no, soy súper liberal en ese sentido”.

En la misma línea agregó: “No creo que porque exista el deseo, no pueda existir la amistad, son distintas profundidades”.

Por último se refirió a una oportunidad en donde le gustó un amigo, pero las cosas no resultaron como ella esperaba: “Me gustó una vez un amigo y me súper ‘friendzonó’. Yo le hacia todos mis cambios de luces y él era como ‘jajaja que buena onda perro’. Te das cuenta que en verdad no iba por ahí”, cerró.

