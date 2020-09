“¡Dejemos esas conversaciones bobas, esos Tonkismos baratos de la mañana!”: El duro descargo de José Antonio Neme sobre animadores de TV

En una nueva emisión del programa de Instagram conducido por José Antonio Neme, Katherine Salosny y Rodrigo Herrera, el periodista criticó duramente a los conductores de televisión que son “incapaces de articular un diálogo franco”.

En particular, el comunicador cuestionó la labor que desempeña Tonka Tomicic y Diana Bolocco, en Canal 13 y Mega respectivamente, indicando que deberían ser mucho más precisas en sus preguntas hacia los entrevistados.

“En Chile somos tan cínicos que somos incapaces en televisión de articular un diálogo franco”, comenzó expresando Neme.

“O sea si tú tienes al señor Soto que está diciendo una estupidez, una soberana pelotudez, pero cómo no se lo vas a decir ‘eres huev…’, porque ustedes francamente, ¿pueden creer que ese hombre dice algo con sentido?”, agregó José Antonio.

“No sé, puede que yo tenga una personalidad un poquito avasalladora, pero a mí no me gusta que me hablen pelotudecez, o sea cuando un hueó… me está contestando una huevad…, yo tengo todo el derecho a decírselo como lo haría en una conversación sentado en un living“, aseguró.

“Y si lo haces con respeto, con humor, que es el recurso que usa Julio César (Rodríguez) o siendo un poco más precisos en los datos como lo hizo Mónica González… pero dejemos esas conversaciones zonzas, bobas, esos Tonkismos baratos de la mañana, qué lata, los Dianismos, esas conversaciones que no van a ninguna parte“, declaró finalmente.