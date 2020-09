“¿Es verdad que te echaron de la casa?”: Pedro Ruminot echó al agua a Pancho Saavedra

Uno de los espacios en Internet que la rompe es Socios, el programa que se transmite por Facebook e Instagram de Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, quienes han hecho reír a miles de personas.

En ese contexto y para comentar el éxito que ha tenido este programa, el animador de Lugares que Hablan y el humorista fueron invitados a Sigamos de Largo, donde el ganador de las Gaviotas de Plata y de Oro en Viña del Mar echó literalmente al agua a su compañero.

Resulta que Ruminot le preguntó a Saavedra si era verdad que lo habían echado de la casa. “¿Es verdad que los últimos tres capítulos de ‘Socios’ los has tenido que hacer fuera de tu hogar?”, a lo que Pancho se tapó la cara y se río.

“Llegó el momento en que el Koke me dice ‘tú me dijiste que hay un departamento que hay en un edificio que lo ibas a transformar en productoras, ¿por qué no pescas tus cosas y te vas? Y eso hice”, dijo.

A pesar de lo mencionado, el comunicador aseguró que está bien con su pareja y solamente que se tuvieron que adaptar a la nueva modalidad de trabajo. “Es una cosa que estaba conversada: me fui a la productora a trabajar en ‘Socios’”.