Baltazar, el “Pitágoras del amor” que busca una “polola inteligente” a través de aviso con ejercicios matemáticos

Una singular imagen comenzó a viralizarse por las redes sociales y su contenido fue criticado por muchos. Y es que un joven de 19 años pegó en un árbol un cartel para encontrar al amor de su vida. Eso sí, debía cumplir con una condición: “Busco polola inteligente”, decía el aviso que despertó suspicacia en la web.

A través de una serie de ejercicios matemáticos, Baltazar, el “Pitágoras del amor”, se decidió por buscar una compañera. Los resultados corresponden a los dígitos de su teléfono celular, por tanto, quien pueda resolverlos de manera correcta, podrá conseguir el número personal de Baltazar.

Y el programa web #Gentedespierta de los “Amables oyentes” dio con el paradero de Baltazar, joven vecino de la comuna de Ñuñoa

“Esto fue en serio, pero no pensé que tanta gente lo iba a poder hacer, mucha gente lo hizo, me hablaron como 700 personas, como 400 minas y estoy viendo cuál me cae mejor“, expresó.

“Me putearon un poco, pero después terminamos en buena, de hecho algunas me mandaron ejercicios de vuelta”, agregó Baltazar.

El joven, que hasta antes de la pandemia estudiaba ingeniería en minas en la Universidad Federico afirmó que su llamado tuvo buena recepción.

“De hecho unas doce minas me dijeron ya y ¿cuándo pololeamos?, se la tomaron muy en serio”, dijo.

Baltazar ahondó en las razones de la búsqueda de un nuevo amor: “No me ha ido muy bien con las minas, me rechazaron un par de veces y la última vez me dijeron ‘no quiero salir contigo nunca””.