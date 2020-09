El emotivo mensaje de Vivi Kreutzberger a nueve años del fatal accidente aéreo que le costó la vida a Felipe Camiroaga

View this post on Instagram

No nos tocó coincidir en el mismo canal, pero éramos partner’s de @teleton_chile me apaño en cada locura, sketch de humor o juego que le pidiera.. Este día, cada uno lo recuerda a su modo.. En él recordamos a los 21 Chilenos ejemplares que ese fatídico 2 de Septiembre perdieron la vida. #recuerdos #2septiembre #pena #angelparaunfinal #vivikreutzberger