El extraño sueño que tuvo Belén Mora con Felipe Camiroaga: Hasta Carolina de Moras apareció

El día de hoy se cumplen nueve años desde el accidente del archipiélago de Juan Fernández, donde falleció el animador Felipe Camiroaga.

En este sentido son múltiples los rostros que se han referido a este lamentable aniversario, y una de ellas fue la comediante Belén Mora, quien compartió un curioso relato a través de Instagram.

La standapera señaló que soñó con Felipe Camiroaga, a quien asegura que nunca conoció. “No se en qué parte de Chile estábamos pero me saludaba, me decia que conversaramos, andaba con un abrigo largo, me decia que encontraba super fuerte lo que estaba pasando en tv, que le daba rabia que la Carola no le “hubiera hecho caso”, nos reiamos, tenia una risa encantadora”, partió señalando.

“Me dio unos consejos y me abrazo y al oido me dijo “ya, despiertate” y les juro por mi vida, que 20 segundos despues q desperte sono la alarma. No se que mierda significa lo que soñe. Solo se que cuando desperte y entre a ig la PRIMERA publicacion que me aparece es una foto que subió Martín Cárcamo“, agregó luego.

Como era de esperar, la publicación generó múltiples comentarios, donde le expresaron que fue “un sueño hermoso”, así como que soñó con “un angel”.

Aquí puedes ver la publicación de Belén Mora: