La confesión de Fernanda Urrejola: “Todavía me gustan mucho los hombres”

La reconocida actriz chilena Fernanda Urrejola, desde inicios de este 2020, dio a conocer públicamente su relación con la directora y guionista Francisca Alegría, con quien se encuentra viviendo en Estados Unidos.

A pesar de este anuncio y su orientación sexual, la profesional conversó con Martín Cárcamo en su programa digital “Almorzando con el rubio” donde comentó diversos temas.

“Estar enamorado siempre es lo máximo. He tenido la suerte de enamorarme más de una vez también y me encanta el amor, así que siga habiendo amor en mi vida”, dijo.

Respecto a su relación, Urrejola expresó que “no es que haya estado toda la vida en el clóset, no estado sufriendo y mintiendo que me gustaban los hombres, no. Yo viví mis procesos tal cual, me enamoré profundamente de muchos hombres, quizás no de muchos, de algunos, de unos poquitos. Pero enamoré profundamente de ellos”.

“Me gustan todavía me gustan los hombres, mucho, no es que ahora no. Así que no crean que yo he estado fingiendo y sufriendo. Esta es una nueva etapa en mi vida. Estoy súper feliz, no sé asusten”, cerró.