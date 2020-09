Pablo Zalaquett vuelve a la escena política y se confiesa en El Giornalista por 13C: “Me sentiría absolutamente pleno si fuese alcalde de Vitacura”

Desde su casa en Vitacura, específicamente su dormitorio, donde tiene un espacio habilitado para trabajar, Pablo Zalaquett se reunió a través de Zoom con Roka Valbuena para lo que será la primera entrevista de la nueva temporada de “El Giornalista”.

El encargado de encender los fuegos de la edición 2020 del programa de entrevistas de 13C -que arriba a la pantalla este jueves 3 de septiembre a las 22:00 horas- es el militante de la Unión Demócrata Independiente, quien se ha mantenido durante los últimos años alejado de la política. Sin embargo, eso llegó a su fin.

En el espacio de la señal cultural de Canal 13, Pablo confirma su retorno a la vida pública y asegura que en las próximas elecciones será candidato a alcalde por la comuna de Vitacura. “Ser alcalde es algo que te llena el alma porque tú haces cosas por la gente. Si a mí me ofrecieran hoy ser senador, lo rechazaría aunque tuviese la elección asegurada”, declara Zalaquett a Roka Valbuena.

Respecto a las motivaciones que gatillan su regreso a la política, el ex alcalde de La Florida señala que no podía seguir escapando de lo que realmente lo hace feliz, pero que ya no aspira a ser presidente de Chile. “Hay etapas en la vida y después de perder con Carolina Tohá sentí que se cumplió un ciclo y uno cambia de metas. Hoy yo me sentiría absolutamente pleno si fuese alcalde de Vitacura”, reflexiona.

Por otra parte, Pablo Zalaquett también se refiere a las imitaciones de Stefan Kramer, manifestando que en algún minuto creyó que gracias a éstas se hizo más popular. Además, indica que la sátira del comediante no lo hace enojar: “A mí no me amarga nada. Yo veo los memes y veo que otros sufren por mí y yo no sufro… me da risa cuando la gente cree que yo sufro. Tengo mucha paz interior y desde muy joven yo sé quién soy”.

Cabe mencionar que en la tradicional sección “Cuestionario sintético, rítmico y acelerado” de Roka Valbuena, el político es desafiado a responder si está satisfecho con su vida. En la instancia, revela que en una escala del 1 al 7, él se siente posicionado en un 5 porque hay distintas situaciones que generaron un punto de inflexión en su historia.

“Me marcó mucho mi separación, siempre pensé que mi matrimonio iba a ser para toda la vida… y estar lejos de mis hijos también me ha marcado”, confiesa el ex edil de Santiago, añadiendo que “haber dejado mi carrera como alcalde de Santiago trunca en lo profesional. Por eso hoy volver a ser alcalde me motiva mucho”.

