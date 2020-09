Stefan Kramer recordó con una emotiva dedicatoria a Felipe Camiroaga: “Un gran abrazo y te siento muy cerca siempre”

El humorista chileno Stefan Kramer recordó al fallecido animador de televisión Felipe Camiroaga, quien falleció el 2 de septiembre de 2011 en un trágico accidente aéreo en la Isla de Juan Fernández.

En ese contexto, el imitador, quien tuvo un gran vínculo con el comunicador, ya que fue parte de diferentes programas con él, le dedicó emotivas palabras a nueve años desde que perdió la vida.

“Hoy ha sido un día lleno de luz como un nuevo ciclo, con una energía diferente. Me he sentido lleno de vida, he hablado con amigos que no tenía contacto hace meses, con ganas de empezar una nueva etapa”, dijo en Instagram.

“De pronto veo en redes muchas fotos tuyas Felipe con hermosas dedicatorias y fue una linda sorpresa sentir que esa energía provenía de ti. Te mando un gran abrazo y te siento muy cerca siempre”, cerró.