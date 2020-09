“Me da escalofríos”: Los dichos entre Julio César Rodríguez y Sergio Pérez tras suspensión de paro de camioneros

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se realizó una entrevista a Sergio Pérez, presidente de la CNTC y quien lideró el Paro Camionero, que llegó a su fin el día de ayer.

En este sentido el periodista de CHV Julio César Rodríguez cuestionó a Pérez sobre el desabastecimiento que provocó en el sur, así como de impedir el tránsito de camioneros que no se unían al paro.

“Sergio, la simpleza con la que usted habla, da escalofrío“, fue parte de lo que le expresó el comunicador a Sergio Pérez debido a las palabras con que justificaba el polémico accionar de los camioneros.

Pero este tema no quedó ahí, pues en una instancia Sergio Pérez se refirió al impuesto específico de los combustibles y como este, según sus palabras, no sería justo. El comunicador respondió explicando que aquello es un privilegio que los beneficia a ellos, no al resto de chilenos y chilenas.

Aquí puedes ver los registros: