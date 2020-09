“Me desordené”: Kiwi contó que subió casi 24 kilos durante la cuarentena

No hay duda que la cuarentena que provocó el Covid-19 ha traído múltiples consecuencias en nuestras vidas, tanto mentales como físicas.

En este sentido el ex animador “Kiwi” reveló sufrir un gran aumento de peso, número que asciende a 24 kilos.

“Al principio de la pandemia andaba mucho con pantalón y polerón de buzo, y es más fácil que los kilos no se noten. Después me empecé a dar cuenta por mis jeans, porque el botón se me incrustaba en la guata“, reveló Arturo Walden a LUN.

El comunicador señaló que con sus dos metros de altura, lo normal es que pese 115 kilos, pero con el confinamiento pasó de 120 kilos a 144. “Subí harto”, reconoció para luego referirse a esta situación.

“Los dos primeros meses de la cuarentena me desordené con los horarios de comida. Ya no existía el apuro de cumplir horarios. Aparte que empecé a comer mucho a deshora. Especialmente en la noche. Me hice adicto a ver series y películas”, partió señalando.

En este sentido comentó que las visitas nocturnas al refrigerador le afectaron bastante: “De repente, si era mucho el hambre, a las dos de la mañana me podía comer un plato de porotos que había sobrado del almuerzo. La apertura del refrigerador a esas horas es fatal”, sostuvo.

Afortunadamente Kiwi no tiene enfermedades de base, por lo que con una dieta higienista, basada en frutas y verduras, planea revertir este panorama.