“Se los llevaron en mala”: El “Poeta” se quebró en Sigamos de Largo tras recordar duro episodio con sus hijos

El día de ayer se transmitió un nuevo capítulo de “Sigamos de Largo” de Canal 13, el cual estuvo cargado de emoción. En el espacio se encontró invitado Ernesto Belloni y Daniel Ponce, más conocido como el “Poeta” de Morandé con Compañía.

En este espacio Ponce se emocionó al recordar uno de los episodios más complejos de su vida, cuando su expareja lo separó de sus hijos.

“Ella se los llevó a la mala. Me dijo pásamelos para darles una vuelta por la plaza. Se los pasé a las 7 y le dije que me los trajera a las 8. Dieron las 9, 10, 11, 12 y no me los traía. El niño con pantalón corto, la niña con faldita, ella no me los trajo más“, partió señalando.

Ante esta situación Ponce relató que acudió a Carabineros, “pero no pude hacer nada porque ella es la madre“, relató.

“Estuve 10 años en esta situación, a veces iba a Viña para verlos, pero no tenía plata para estar viajando, más encima tenía que pagar la pensión“, continuó luego.

Afortunadamente tras una década de este hecho, la situación cambió pues la madre decidió devolvérselos. “Yo le dije ya, pero vamos a Carabineros para sacar una constancia de que tú me los trajiste. Yo estaba feliz“, sostuvo.

El mensaje de su hijo

Tras esto, el “Poeta” recibió un mensaje sorpresa de su hijo Christopher, lo que lo hizo romper en llanto. “Quiero decir que mi papá es una persona admirable, es muy bueno. Al igual que mi padrino Ernesto (Belloni). Son unas buenas personas los dos, son como mis mejores amigos“, fue parte del mensaje de su hijo.

Una vez logró recuperar el habla, Daniel Ponce señaló que su hijo, al igual que él, sufrió de episodios de bullying mientras se encontraba en Viña. “Le digo que no pesque, que no haga caso”, sostuvo.

Sobre esta última señaló que pasó por duros episodios en su niñez, donde le apretaban los dedos con la puerta, o lo invitaban a pelear y él no quería. “No quise estudiar más“, cerró.