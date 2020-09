Dra. Cordero revela insólita “advertencia” que le habría hecho “Kel Calderón” a su padre tras prisión preventiva de “Nano”

La doctora María Luisa Cordero reveló inéditos detalles sobre el complejo momento que afecta a la familia Calderón Argandoña, a causa de la prisión preventiva que se decretó para “Nano” Calderón.

En el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, Cordero apuntó a Raquel Calderón y reveló una “insólita” advertencia que la modelo le habría hecho a su padre, el abogado Hernán Calderón.

“Que Raquel Calderón Argandoña no sea la Electra envenenadora y no le diga a su papá… Me soplaron por ahí que le habría dicho a su padre que ‘si tú levantas la querella contra mi hermano, yo no te voy a hablar nunca más’“, aseguró María Luisa en dicho programa.

Cabe señalar que “Kel” se ma mostrado sumamente crítica sobre el accionar de su hermano, quien hace varias semanas agredió a su padre con un cuchillo en medio de una discusión.