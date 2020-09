“Él tiene que apoyarme en lo mío”: Gala Caldirola se refirió a al distanciamiento con su esposo Mauricio Isla

En una nueva edición de “Pijama Party” Martín Cárcamo y Diana Bolocco estuvieron con Gala Caldirola, esposa del futbolista Mauricio Isla, quien se refirió al distanciamiento que tuvo con su pareja, así como a seguir sus sueños.

En el espacio Diana Bolocco le consultó por aquel “quiebre temporal“, si tenía relación con con perseguir sus sueños, aludiendo a que la modelo española arribó a Chile para participar en “Bailando por un Sueño”, mientras su esposo continuaba en el extranjero.

Ante esto, Gala sostuvo que tenía que ver con visiones diferentes. “Yo he trabajado toda mi vida para construir el camino que yo quería. y Mauro ha hecho lo mismo. Y ambos son igual de importantes. Su trabajo no es más importante porque gane más plata. Ni mis sueños valen menos que los suyos porque yo gane menos plata”, partió señalando.

Luego continuó: “Los sueños de cada persona son igual de válidos. No importa la remuneración. Hay que saber valorar el esfuerzo de la otra persona. Independiente de que tu digas “a ti no te hace falta trabajar porque yo puedo darte todo lo que tu quieras”. Ya pero a mí me ha costado una vida lograr lo que yo tengo, aunque sea menos económicamente que lo tuyo, es mi sueño”, sostuvo.

Por último expresó: “Igual que yo valoro y apoyo a Mauro en lo suyo, él tiene que apoyarme en lo mío. Porque a mi me importa mucho lo que yo he construido (…) Por eso aveces tengo que alejarme. Yo soy mamá, yo soy esposa, pero yo también quiero dedicar tiempo para mí, y eso puede suponer que nos tengamos que separar a veces. Pero eso no quiere decir que tenga que ser un problema”.