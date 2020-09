“Estuve a punto del colapso”: La confesión de Faloon Larraguibel que encendió las alarmas

La exchica Yingo, Faloon Larraguibel encendió las alarmas en sus redes sociales, luego de que confesara que estuvo a punto de colapsar en medio de la crisis sanitaria que atraviesa Chile producto del coronavirus.

En ese sentido, la influencer volvió a sorprender en sus redes sociales. “Cuando tu cuerpo te pida un descanso, ¡hazle caso! A veces el cuerpo te lo pide y hoy en día el agotamiento máximo es el estrés, el mal de los males hoy en día. Y mi mal precisamente es pensar que puedo con todo, qué no va a pasar nada”, inició su relato.

“Y creo que todas las mujeres es normal pensar eso, ‘tengo que terminar esto porque tengo que hacer esto otro’ sobre todo cuando somos madres y trabajamos o nos ocupamos de la casa y todos los quehaceres que son infinitos y que incluso corremos hasta el último momento de las 30 horas de nuestro día”, agregó.

En medio de una pregunta que una usuaria le escribió respecto a si había estado en medio del colapso, fue cuando Larraguibel aseguró que “estuve a punto, me di cuenta que, aunque me creo con súperpoderes no los tengo y tengo que parar, me sentí culpable de dejar a mis hijos solitos mientras yo hacía teletrabajo y he llorado por no estar con ellos”.

“Sumarle que los niños estuvieron mucho más inquietos porque claramente que necesitaban mucho más mi atención”, cerró.