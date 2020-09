“Me gusta dominar”: Vanessa Borghi reveló cuáles son sus juegos sexuales favoritos en “Pijama Party”

Vanessa Borgui fue una de las nuevas invitadas al programa “Pijama Party” que conduce Martín Cárcamo y Diana Bolocco, en donde la integrante de “Morandé con Compañía” reveló sus juegos sensuales favoritos.

En este sentido Cárcamo soltó: “Yo traté de jugar una fantasía, la Diana se creía Miss Universo, ¿tú te has disfrazado o tienes algún tipo de fantasía?“.

La pregunta del comunicador de Canal 13 fue respondida afirmativamente por la modelo argentina, quien manifestó: “De todo, pero más que lo que le guste a la otra persona, es con lo que yo también me siento cómoda. Porque si voy a sentirme incómoda, no. No me gusta mucho eso de los bailecitos, a mí me gusta llegar con un atuendo, así como de colegiala, de enfermera, de vez en cuando con un látigo si se portó mal (ríe). Pero a los hombres les gustan los disfraces“.

En este sentido Bolocco le preguntó si estos juegos llegaban al nivel de “50 Sombras de Grey”, donde la trasandina reveló que a ella “le gustaba dominar la situación“.

La naturalidad de Borghi para referirse al tema sorprendió a Martín, quien le preguntó: “Eres relajada con el tema, no te enrrollas, ¿eres como liberal con respecto a sexualidad?”

Borghio declaró: “No veo nada de malo en eso. Todos podemos disfrutar de la sexualidad siempre y cuando quieran las dos personas y que ninguna sea manipulada por la situación o utilizada. Es sexo libre me gusta“.

Por último fue consultada si utilizaba juguetes sexuales, a lo que señaló que sí, “pero me gusta más jugar entre las dos personas más que utilizar cosas anexas“, cerró.