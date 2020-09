“No me deja en paz”: Gala Cardirola reveló cómo es su relación con Mauricio Isla

Una de las parejas del momento es la del futbolista chileno, que milita en el Flamengo de Brasil, Mauricio Isla y la modelo española, Gala Cardirola, quienes ya llevan casi dos años de relación y una pequeña como fruto de su amor.

En ese sentido, la exchica reality, conversó con Martín Cárcamo y Diana Bolocco, en el programa online que ambos transmiten por Instagram Live, Pijama Party.

En ese sentido, Cardirola reveló cómo es su relación con el “Huaso”, comentó lo difícil que fue vivir en Turquía y confesó que el lateral de la Roja quiere tener otro hijo.

“Te gustaría tener otro hijo con Gala?”, fue lo que le preguntó Diana al ex Juventus, a lo que el bicampeón de América escuetamente respondió que “sí”.

Ante esto, Gala se entrometió y aseguró que “no me deja en paz, quiere puro que me quede embarazada, soy yo la que no quiero”.

Ante esto, Isla expresó que “ella es muy joven, tiene cinco años menos que yo. Claramente que mi mujer no ha perdido sus ganas de seguir triunfando, de llegar a la TV de disfrutar a sus amigos. Al final yo soy… mucho más ahora en Brasil, voy a viajar mucho, voy a jugar mucho, entonces ella también necesita su vida”.

“Una de las cosas era eso, poder tener un hijo ahora y así más adelante ella ya podía disfrutar. Pero nos salió negativo todo, así que ahora va a disfrutar y no sé cuándo ella va a decidir tener un hijo. Ojalá que no sea en 5 o 6 años más en que voy a estar hecho pebre”, cerro Mauricio Isla.