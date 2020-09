“¿Qué onda? tanto veneno compadre”: Las críticas que recibió Daniel Valenzuela por cuestionar dichos de ministro de Economía

View this post on Instagram

"Levantese más temprano, si quieren pagar menos" "cabros esto no prendió" "Nuestro sistema de salud es uno de los mejores del planeta" "la gente va a los consultorios para hacer vida social" "aprovechen de comprar flores, porque bajaron de precio" "Una persona sola con $320000 le puede alcanzar sin problemas" Lucas Palacios. FRASES PELOTUDAS y VIOLENTAS como estás, irritan el alma de la gente, y no aprenden🙈.