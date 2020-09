"Se nota que el Julio César te dejó para la cag...": Laura Prieto desclasificó "groseros" mensajes que recibió durante transmisión en vivo

Durante la jornada de ayer, Laura Prieto realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde habló de diferentes aspectos de su vida privada.

No obstante, la exchica reality recibió “groseros” mensajes de parte de algunos usuarios de la plataforma, los cuales publicó posteriormente en sus “historias” de la red social.

“Laura Prieto una vergüenza, te vi en el reality y eres una mar… más”, “bien fome el par de hueon… y Laura sin maquillaje no parecía ni una hue… se nota que el Julio César te dejó para la cag…”, “yo te echo el perro al agua Laurita cuando quieras nomás”, fueron solo algunos de los desubicados comentarios que recibió Prieto.

Ante esto, Laura decidió contestar en la misma plataforma, donde indicó que “eso es la punta del iceberg. La gente me dice que no pesque, que no les dé tribuna, pero de verdad que estoy podrida de ‘hacerme la hueon…’ ante estos insultos!!! No puedo seguir normalizando actitudes así“, declaró.

Revisa acá lo sucedido: