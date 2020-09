¡Se pasó! Luis Jara reveló que pidió una de sus canciones en medio de una operación que se realizó

A pesar que Luis Jara ya lleva tiempo fuera de la conducción del matinal Mucho Gusto de Mega, el rostro de la señal privada sigue sorprendiendo a sus seguidores en tiempos de cuarentena. El músico ha revelado alguna de sus anécdotas más llamativas de su vida.

En ese sentido, el artista confesó que le realizó una particular petición a un médico cuando estaba a punto de ser operado de un desgarro.

“Yo tenía un desgarro porque mis hijos son muy deportistas, entonces me pegué un pique en la playa con mi hijo del medio, que es seco y me dio un desgarro”, comenzó su relato con María Luisa Godoy.

“Me fui con mis mejores amigos de toda la vida, nos conocemos hace 40 años a Rapel y les dijo ‘¿sabes qué?, no me duele la pierna, juguemos’. Jugamos tenis, nadé y al otro día me amaneció una pelotita en el gemelo y me empezó a doler, dije ‘me voy a meter a la piscina porque con el pataleo se me va soltar el músculo”, agregó.

Y la cosa para Jara no fue de las mejores, ya que el dolor continuó y fue al médico donde tuvo que ser operado de urgencia. “Como en las películas, cuando tú ves que el gallo está en la camilla y mira las luces y los focos del techo. Yo sentía que estaba una película y decía que esto era lo que yo quería, esto es espectacular, una operación de urgencia”, complementó.

Ya en el pabellón, fue cuando el músico tuvo su anécdota. “El médico a cargo me preguntó qué canción quería escuchar y yo le respondí: ‘la mía obvio, le dije Enamorado, desde los pies a la cabeza’. Y ahí viene la parte exquisita, a mí me encanta la anestesia general. Esta cuestión que te dicen ‘tres, dos uno’, es una cuestión increíble”, cerró entre risas.