La curiosa confesión de Tonka Tomicic respecto a la pandemia: “Me ha reactivado”

La conductora de Canal 13 Tonka Tomicic sorprendió en el matinal de “Bienvenidos” tras realizar una íntima confesión sobre la actividad sexual de los chilenos en medio de la pandemia.

En este sentido la animadora respondió la cuestionario de Jane Morgan, dueña de la tienda de juguetes para adultos “Japi Jane“.

“¿Qué cosas sexies hacías en el pasado y dejaste de hacer con el tiempo?”, sostuvo Jane, recibiendo una singular respuesta de Tonka.

“A mí me ha pasado que la pandemia me ha reactivado. Yo todo lo que he dejado de… antes… como que siento que me ha hecho súper bien“, soltó la comunicadora.